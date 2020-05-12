شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احدى اللقطات المحرجة من حلقة برنامج رامز مجنون رسمي التي استضاف فيها اليوم الفنانة السورية الشابة منة عرفة . واظهرت اللقطة التي تم تاولها على نطاق واسع ، سقوط احد المصورين في بركة المياة ، أثناء محاولته تصوير ردة فعل الفنانة منة عرفة، ضيفة الحلقة ، التي تبث على قناة MBC . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) • سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد * "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد * عاجل : السعودية تعلن قرارات اقتصادية طارئة لانقاذ الإقتصاد الوطني .. ووزير المالية يدعو المواطنين للصبر والتحمل Advertisements • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) • مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك • عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) • العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر • الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟ • مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد • غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وعلق احد المغردين على ذلك بقوله : "من حفر حفرة لاخيه وقع فيها"؛ بينما قال مغرد آخر: "المصور حصل اله صدمة عمره" ، اما المغرد الثالث فقد تحسر على سقوط الكاميرا التي وصفها بانها "غالية الثمن " في الماء.

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