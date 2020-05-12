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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: طارق عفاش يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس ولي عهد ابو ظبي، ويوجه اتهامات خطيرة..لن تصدق ماقاله طارق عفاش ( فيديو صادم )

قال العميد الركن طارق صالح قائد المقاومة الوطنيه عبر حسابه على تويتر:

‏عدن بحاجة إلى دعم وإغاثة ومعدات طبية بحاجة إلى فرق طبية لا فرق اقتحام ومعدات عسكرية ‎#كورونا

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عاجل: طارق عفاش يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس ولي عهد ابو ظبي، ويوجه اتهامات خطيرة..لن تصدق ماقاله طارق عفاش ( فيديو صادم )

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فيما انتقده عدد من السياسيين والإعلاميين والمتابعين له فقال أحد المتابعين له

‏‎وترجع تقول انك مع الشرعية سحقاً للحبل السري الإماراتي الذي جمعكم بالدرهم. يارجال واضح انك تقود مليشيات الإنتقالي إلى التهلكة..

فيما قال اخر

‏‎منك صدق أو بتحاول تسجل موقف امام عيال زايد لا يقطعوا المخصص

فيما نشر آخرون فيديو لطارق صالح ينقلب على الإمارات ويتهمها بتصفية عدد من قيادات المقاومة هذا وقد اتهم طارق صالح عفاش قائد المقاومة

الوطنية دولة الإمارات العربية المتحدة بقتلها عدد من مقاومة عدن بينهم الراوي وسمحان.

ويعد هذا الاعتراف الخطير من احد الموالين لدولة الإمارات العربية المتحدة قد تم بتنسيق مسبق بينهم وبين الميليشيا الحوثية او قيادات تابعة للنظام السابق.

وحصل المشهد الدولي على الفيديو المسرب لطارق عفاش دون معرفة تاريخ تسجيله