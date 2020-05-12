شكرا لمتابعة خبر عن المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم..شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يسعي الحوثيين الى امتصاص الزخم الاعلامي والغضب القبلي الذي اجتاح اليمنيين جراء ارتكاب الحوثي انتهاكات الاعراف والاسلاف في سفك دم الشهيدة جهاد الاصبحي في شهر رمضان الكريم، دون ان يقوم الحوثي بأي اجراء يهدي من غضب قبائل البيضاء خاصة واليمن عامة.

حيث يواصل الحوثي بدفع افراده الى مواقع متقدمة من منطقة آل عواض في البيضاء لانتظار حالة الضعف وتفرق القبائل من حول الشيخ ياسر العواضي، ومن لم الهجوم عليه من محاور مختلفة.

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وقبائل البيضاء بدورها تعد العدة وأدركت مخططات الحوثي مبكرا الذي مكنها من القضاء على اي تحركات عسكرية للحوثيين في مناطق قريبة من تمركزها، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قبائل من البيضاء والحوثي التي حاولت انشاء مواقع وتمركزات ومطارح في منطقتي الدقيق والجرداء وتصدت لها قبائل آل هياش.

وقالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قبائل آل هياش الذين منعوا التعزيزات الحوثية من التمركز وإنشاء مطارح لها في مفرق الدقيق والجرداء المطلة على الظاهرة آل هياش المؤدية إلى ردمان ومناطق قبائل آل عوض.

ومنعت القبائل الحوثيين من التموضع وأخذ مواقع قتالية في المنطقة التي تعتبر مقدمة جغرافية تترامى إلى معاقل آل عوض ومركز تجمعات النكف القبلي.

وكانت مصادر، أفادت بوصول تعزيزات جديدة بالعشرات من الأطقم دفع بها الحوثي من محافظة ذمار باتجاه البيضاء الايام الماضية.

وفي سياق آخر، قُتل عدد من عناصرالحوثي بينهم قيادي ميداني، وجرح آخرون في محافظة البيضاء.

وبحسب مصدر عسكري ميداني، خاضت القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية مواجهات عنيفة ضد الحوثي في جبهة الوهبية، بمحافظة البيضاء.

ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من العناصر الحوثي بينها قيادي ميداني يدعى "هزاع صالح علي الخالدي" ويكنى "أبو مالك"، بالإضافة إلى جرح آخرين.

ويتكبد الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر استمرار تهورها ودفعها بعشرات المغرر بهم نحو جبهات القتال في مختلف المحافظات.