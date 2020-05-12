شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ”معارك شرسة“ يخوضها الجيش الوطني وأبناء القبائل في “البيضاء“ الآن ويكبدون “الحوثي” خسائر فادحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر متواجدة بالقرب من قانية الان الثلاثاء انة تدور الآن اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني مدعوم بالمقاومة الشعبية من أبناء القبائل وبين الحوثي في جبهة قانية في محافظة البيضاء

وقال المصدر أن الساعات الماضية شهدت هدوء نسبي اقل لكن الان الانفجارات تتوالى وقذائف مدفعية الجيش الوطني يسمع صداها في الوهنية وقانية

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في الوقت الذي شهد تراجع للجيش الوطني في معارك امس و إستشهاد الكثير من الابطال من الجيش وأبناء القبائل يعود الجيش الوطني الليلة للهجوم الشرس ويكبد العدو الكثير من الخسائر