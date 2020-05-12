شكرا لمتابعة خبر عن دقت ساعة الصفر : قوات الشرعية تقتحم زنجبار ..ولكن حدث مالم يكن في الحسبان وتدخل عسكري عاجل يقلب الموازين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المحلل السياسي عبدالرقيب الهديان، عن صدور اوامر عسكرية عليا من قبل قيادة الجيش لاقتحام مدينة زنجبار والسيطرة عليها .

وقال الهديان في مداخلة هاتفية عبر قناة" يمن شباب" بأن اوامر عسكرية عليا صدرت قبل 4 ايام من قبل قيادة الجيش الوطني برفع الجاهزية القصوى وتحرك قوات عسكرية من سيئون وعتق لدعم قوات الجيش في ابين.

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واضاف الهديان بأن قوات الجيش الوطني تمكن خلال الساعات الاولي من بدء المعركة بالسيطرة على بلدة الشيخ سالم وواصل تقدمه الى مشارف مدينة زنجبار وبالتحديد الى منطقة السنترال حسان، حيث توقف الجيش هناك .