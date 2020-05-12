”طارق عفاش“ ينقلب على الإمارات ويتهمها بتصفية عدد من “قيادات المقاومة” فيديو واسماء

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عدن - ياسمين التهامي - قال العميد الركن طارق صالح قائد المقاومة الوطنيه عبر حسابه على تويتر: ‏عدن بحاجة إلى دعم وإغاثة ومعدات طبية بحاجة إلى فرق طبية لا فرق اقتحام ومعدات عسكرية ‎#كورونا جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد Advertisements ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) فيما انتقده عدد من السياسيين والإعلاميين والمتابعين له فقال أحد المتابعين له ‏‎وترجع تقول انك مع الشرعية سحقاً للحبل السري الإماراتي الذي جمعكم بالدرهم. يارجال واضح انك تقود مليشيات الإنتقالي إلى التهلكة.. فيما قال اخر ‏‎منك صدق أو بتحاول تسجل موقف امام عيال زايد لا يقطعوا المخصص فيما نشر آخرون فيديو لطارق صالح ينقلب على الإمارات ويتهمها بتصفية عدد من قيادات المقاومة هذا وقد اتهم طارق صالح عفاش قائد المقاومة الوطنية دولة الإمارات العربية المتحدة بقتلها عدد من مقاومة عدن بينهم الراوي وسمحان. ويعد هذا الاعتراف الخطير من احد الموالين لدولة الإمارات العربية المتحدة قد تم بتنسيق مسبق بينهم وبين الميليشيا الحوثية او قيادات تابعة للنظام السابق. وحصل المشهد الدولي على الفيديو المسرب لطارق عفاش دون معرفة تاريخ تسجيله شاهد بالفيديو

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