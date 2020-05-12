شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تعلن معركة كسر العظم والقبائل تتوافد من حدب وصوب إلى مطارح مأرب ..والهبة الشعبية والاستعدادات للمعركة الكبرى "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشادت الحكومة اليمنية بالهبة القبلية والمطارح الشعبية التي نصبتها القبائل اليمنية في محافظة مأرب شرق اليمن والتي أعادت للذاكرة تأسيس النواة الاولى للمقاومة الشعبية في العام 2014 والتي افشلت التمدد الحوثي في مأرب المدن اليمنية .

وقال وزير الاعلام معمر الارياني ان التحاق الآلاف من مشائخ وقبائل وأبناء محافظات (صنعاء، وإب، وعمران، حجة، ريمه) المتواجدين في محافظة مأرب بمطارح نصبت في المحافظة لدعم واسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال في معركة استعادة الدولة وإسقاط الحوثي .

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واشار وزير الاعلان فكرة المطارح أرتبطت بلحظات المقاومة الاولى وتشكل النواة المسلحة الشعبية، حيث اسست قبائل مأرب ما عرف مطارح نخلا والسحيل نهاية 2014 وكانت بداية تاسيس المقاومة الشعبية والكفاح المسلح لصد الحوثي وكان له الأثر الكبير في الحاق هزيمة ماحقة بها إبان محاولاته اجتياح مأرب

وأشاد الارياني بهذه المواقف الوطنية الشجاعة واستمرار الزخم الشعبي عبر توافد الآلاف من أبناء هذه المحافظات إلى هذه المطارح تأكيد للدعم والاسناد الشعبي للحكومة الشرعية والجيش الوطني، وحجم التلاحم القبلي والشعبي مع الجيش الوطني في مواجهة الحوثي.

صور تظهر حجم الإقبال الشعبي على مطارح محافظات (صنعاء، وإب، وعمران، حجة، ريمه) لدعم واسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال .