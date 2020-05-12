انقطاع كلي للكهرباء في مدينة زنجبار والجيش الواني يطرق ابوابها

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عدن - ياسمين التهامي - انقطع التيار الكهربائي عن عاصمة محافظة ابين زنجبار جراء تبادل القصف المدفعي بين قوات الجيش الوطني وقوات الانتقالي في مشارف المدينة. وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على بلدة الشيخ سالم الذي بمثابة نقطة تماس تماس بين الطرفين على مشارف زنجبار. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) واكدت المصادر ان قوات الجيش أحكمت سيطرتها عقب تطهير الالغام ورفع الحواجز الخرسانية ولا زالت متوقفه مكانها ولم تتقدم باتجاه زنجبار. وبحسب المصادر فإن المعارك اندلعت فجر امس الاثنين، عقب تعزيزات كبيرة للجانبين، وانتهت بسيطرة قوات الجيش على المنطقة التي كانت بمثابة نقطة تماس بين الطرفين.

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