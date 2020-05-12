شكرا لمتابعة خبر عن قائد قوات الحزام : في أبين لن نتوقف هذه المرة عند شقرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كبدت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ميليشيا حزب الإصلاح، إخوان اليمن، خسائر كبيرة بمحافظة أبين.

واندلعت مواجهات بين الطرفين في أبين، صباح امس إثر قيام ميليشيا الإخوان بالهجوم على قوات المجلس بمنطقة الشيخ سالم.

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وقال مصدر في حزام ابين ، ان قواتهم أغتنمت 7 أطقم، بين منطقتي شقرة والشيخ سالم، على إثر هجوم انتحاري قامت به.

وأشار المصدر، إلى ان قوات الحزام دمرت أيضاً دبابات تقدمت إلى منطقة الشيخ سالم.

ووصف المصدر ماجرى في المنطقة للإخوان بالمحرقة.

و منطقة الشيخ سالم خط نار وتسيطر عليها قوات الحزام الأمني.

وقال متحدث المجلس الانتقالي نزار هيثم من جهته، أن قواتهم أسرت 45 جنديا في ميليشيا الاخوان، ودمرت 3 عربات عسكرية.

واضاف هيثم قائلا: نعيدها ونكررها، الجنوب مقبرة الغزاة.

وأظهرت مقاطع فيديو تدمير دبابة في منطقة الشيخ سالم، كما أظهرت أسرى من جنود الإخوان بيد قوات الحزام الأمني.

وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، ألقى خطابا صباح اليوم، أكد فيه أن اللحظة حانت للدفاع عن الجنوب.

وهاجم سالم ثابت العولقي القيادي في الانتقالي علي محسن الأحمر والاصلاح وقال إنهما يدفعان بالشبان إلى المحرقة.

من جانبه قال العميد عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين: معركتنا مع الإرهاب مستمرة ولن نتوقف هذه المرة عند شقرة.