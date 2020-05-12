شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : توكل كرمان تفتح النار على السعودية: "أخشى منشار خاشقجي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتحت الناشطة السياسية اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، النار على المملكة العربية السعودية ولجانها الإلكترونية على مواقع التواصل ووسائلها الإعلامية في ظل شنها حملة واسعة ضد "كرمان".

واتهمت "كرمان" وسائل الإعلام السعودية، بشن حملة ضدها، بعد أيام من اختيارها للإشراف على المحتوى الذي تنشره وسائل تواصل اجتماعي، مشيرة إلى أنها تتعرض لحملة تحريض واسعة النطاق.

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وقالت "كرمان"، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنها تخشي من تعرضها لمصير مشابه للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذى قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وذكرت "كرمان" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قِبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قُطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغ للرأي العام العالمي".

​يأتى هذا، بعد أيام قليلة من الإعلان عن اختيار "كرمان" عضوًا في مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام".

ووفقًا لتدوينة نشرتها "كرمان" على صفحتها على "فيسبوك"، فإن مهام المجلس تتمثل في "اتخاذ قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيسبوك وانستغرام".