شكرا لمتابعة خبر عن قوات العمالقة : تعلن مساندتها لأحد الأطراف التي تخوض معارك عنيفة في أبين وترسل تعزيزات كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت ألوية العمالقة في الساحل الغربي بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين جنوب اليمن لمساندة القوات المسلحة الجنوبية. وشهدت محافظة أبين مواجهات بين القوات الجنوبية ومليشيات الإخوان عقب محاولة المليشيات حشد عناصرها والدفع بهم باتجاه أبين، وقد سقط عشرات القتلى والجرحى فيما لاذ البقية منهم بالفرار باتجاه شبوة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وتمكنت القوات الجنوبية من تدمير عشرات المعدات العسكرية التابعة للإخوان واغتنام أخرى. وسيطرت القوات الجنوبية خلال الساعات الأول من صباح اليوم على منطقة الشيخ سالم ومواقع تحصن مليشيات الإخوان في شقرة.

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