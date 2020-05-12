شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : معارك عنيفة تدور الان بين قوات الجيش والانتقالي في ابين .. وانفجارات مدوية تهز المنطقة (تفاصيل اولية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت المواجهات مساء اليوم بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة ابين عقب هدوها لساعات منذ صباح اليوم.

وقالت مصادر محلية ان المواجهات تجددت فبل قليل بشكل اعنف من الصباح ودوي الانفجارات يسمع دويها في المناطق ما بين شقرة وزنجبار جراء استخدام الاسلحة الثقيلة.

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واطلقت القوات الحكومية معركة الفجر الجديد التي الساعة الرابعة فجرًا ضد قوات الانتقالي الجنوبي في ابين جنوبي البلاد.

وحسب مصادر إعلامية تابعة للشرعية اليمنية ان توجيهات لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي صدرت بدفع تعزيزات من شبوة على رأسهم مهران القباطي ولعكب الشريف وزكي ابو العابد وقيادة محور عتق الى ابين لبدء المعركة.

واضاف المصدر انطلقت المعركة الساعة ٤ فجرا وتمت السيطرة على وادي سلا وتقدم المحور الثاني بقيادة العميد لؤي الزامكي ووصلوا إلى منطقة الدرجاج التفاف من الخلف وتقدم محور الساحل الى ان وصل إلى الشيخ سالم.

واشار إلى اغتنام ٦ اطقم ومدرعة تابعة، موضحة انه دخول الشيخ سالم، اطلقت قوات الانتقالي عدة صواريخ حرارية، تسببت بتدمير آليات تابعة للشرعية.

فيما تشير وسائل اعلام تابعة للانتقالي بأن الاشتباكات تجددت مساء اليوم جراء الخسائر التي منيت بها قوات الجيش صباح اليوم وتحاول الان استعادة ما خسرته من مواقع في ابين .