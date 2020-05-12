شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطوره : المشاط يباغت الجميع بعرض مغري وكان رد الشيخ العواضي على العرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية في العاصمة صنعاء ان رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط اعلن استعداده التام للوصول الى البيضاء وتقبيل راس الشيخ ياسر العواضي .

فيما قالت مصادر اخرى ان المشاط قد وصل فعلا الى البيضاء على راس وفدي حوثي كبير بهدف تهدئة الوضع والوصول الى حل يرضي الجميع.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

واضافت المصادر ان المشاط اعلن ان اليمنيين لن يوجهون السلاح لصدور بعضهم البعض وقال " هناك ضحية وهناك مجرم وعلينا جميعا القبض على الفاعل وتقديمه للعقاب لأن هذا هو العدل الذي يريده الله من حكام الارض.

ولفتت المصادر الى ان وساطة المشاط جاءت بعد ان اعلن الشيخ ياسر العواضي انه يدين العدوان ( التحالف ).

واشارت تلك المصادر الى ان ياسر العواضي ادان العدوان ليس لانه مع الحوثي ، ولكن لانه يعلم جيدا ان عدم اعلانه هذا الامر سيؤثر على سير المواجهات في حال اندلاع الحرب مع الحوثيين ، فهم يستغلون عواطف الناس ويتهمون الاخرين بالخيانة والاسترزاق على حساب دماء اليمنيين.