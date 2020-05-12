شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو : الجيش يصل مدينة زنجبار ويزحف نحو عدن (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني، على أجزاء من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، عقب وصولها إلى المدخل الشرقي للمدينة فجر الامس .

وقال مصدر ميداني في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " قبل قليل، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على منطقة الشيخ سالم وتواصل تقدمها بإتجاه وسط مدينة زنجبار .

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واضاف المصدر ان مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي تراجعت للخلف امام تقدم وضربات قوات الجيش .

مؤكداً أن الجيش سيواصل التقدم إلى العاصمة المؤقتة عدن لإعادة بسط نفوذ الدولة .

هذا وكانت مصادر إعلامية قد أكدت في وقت سابق اليوم ، عن صدور أوامر عليا للجيش للتحرك لإستعادة العاصمة المؤقتة عدن، وانهاء جرائم وانتهاكات مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، ضد أهالي المدينة ، وبسط نفوذ الدولة .