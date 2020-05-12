شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبائل ابين تقلب الطاولة على المجلس الانتقالي وتعلن عن موقفها الحاسم الذي سيغير المعادلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت قبائل محافظة أبين جنوبي اليمن، عن موقفها من التطورات العسكرية الحالية في المحافظة. وأكدت القبائل في بيان لها، موقفها المساند للقوات الحكومية لتطهير كل محافظة أبين من الملشيا التابعة لمايسمي الإنتقالي والجماعات الإرهابية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) • سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد * "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد * عاجل : السعودية تعلن قرارات اقتصادية طارئة لانقاذ الإقتصاد الوطني .. ووزير المالية يدعو المواطنين للصبر والتحمل • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) Advertisements • مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك • عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) • العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر • الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟ • مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد • غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وأعلنت قوات الجيش وصولها إلى مشارف زنجبار عاصمة محافظة أبين، عقب سيطرتها الكاملة على منطقة الشيخ سالم ونفطة سنترال حسان (المظلة). وتوقفت قوات الجيش على مشارف زنجبار لاتاحة الفرصة للفرق الهندسية لازالة الحواجز الاسمنتية والتأكد من وجود اي الغام زرعتها ميليشيات الانتقالي.

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