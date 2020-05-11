شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تسجيل 5 إصابات جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السلطات الصحية بساحل حضرموت اليوم الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements وأكد مكتب الصحة في بيان عن تسجيل 5 حالات جديدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا بساحل حضرموت، بينها حالة وفاة" . وبهذه الاحصائية ارتفعت الحالات في حضرموت إلى 9 حالات، موضحة أن هناك 7 حالات نشطة، وحالة وفيات، وحالة متعافية، فيما وصلت حالات الإصابة في عموم اليمن إلى 58 حالة من بينها 10 حالة وفاة وحالة تعافي واحدة.

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