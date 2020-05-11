أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020 وهي كالتالي :

مليشيا الإخوان تتكبد خسائر بالأرواح والعتاد خلال إحباط هجوم بأبين.. فيديو https://www.elyamnelaraby.com/479040/ بالوثيقة.. وزارة التربية بالشرعية تقرر إنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م https://www.elyamnelaraby.com/479045/ تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في إب وحالة وفاة جديدة https://www.elyamnelaraby.com/479046/ تقييم الحوادث يكشف عن الحقيقة ويرد على مزاعم استهداف التحالف لمناطق مدنية https://www.elyamnelaraby.com/479049/ شاهد.. هزيمة مذلة للإخوان على يد قوات الانتقالي الجنوبي في أبين https://www.elyamnelaraby.com/479051/ الكشف عن حقيقة ضبط مراسل قناة العربية محمد العرب بإحدى نقاط مأرب https://www.elyamnelaraby.com/479058/ تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز https://www.elyamnelaraby.com/479059/ Advertisements حضرموت.. الكشف عن 3 إصابات بفيروس كورونا بمدينة سيئون https://www.elyamnelaraby.com/479064/ تسجيل 56 حالة وفاة بعدن خلال الـ24ساعة الماضية https://www.elyamnelaraby.com/479076/ شطارة يكشف لماذا أعلن الإصلاح اليوم الحرب في شقرة ؟ https://www.elyamnelaraby.com/479078/ الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي تصدر تصريح هام https://www.elyamnelaraby.com/479083/ هزيمة الإصلاح في شقرة تكشف مزاعمهم وتعزز فرص تنفيذ إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/479085 طارق عفاش يعلق على معارك أبين https://www.elyamnelaraby.com/479088/ تجدد المواجهات بين ميليشيا الإصلاح والقوات الجنوبية في شقرة https://www.elyamnelaraby.com/479089/ دعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان العربي ضد تعيين كرمان بـ"فيسبوك" https://www.elyamnelaraby.com/479092/

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