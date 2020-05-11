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عدن - ياسمين التهامي - أردوغان في كلمة متلفزة يطلق تهديدات جديدة لدول الخليج .. شاهد



وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين رسالة حاسمة إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بعد تصاعد التوتر بين الدول الثلاثة على خلفية عدة قضايا.وقال "أردوغان" "لجأت أطراف إلى محاولات لضرب اقتصادنا بعد أن شعرت بالعجز أمام تقدمنا في الملف السوري والليبي"، مضيفًا: لن تخلي الساحة لـ"قوى الشر"، انطلاقًا من المنظمات الإرهابية وصولًا إلى "محاور العداء التي مصدرها الخليج". وأضاف أردوغان، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم عقب ترأسه اجتماعا للحكومة إن بلاده تتعرض لضغوط اقتصادية وغيرها، مضيفًا: "ندرك جيدًا المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا". وأكد الرئيس التركي "لن نتراجع أمام قوى الشر، إن كانت منظمة غولن أو حزب العمال الكردستاني أو اللوبي الأرمني أو اللوبي اليوناني أو بؤر العداء في منطقة الخليج". ويسود اعتقادًا عامًا في أوساط صنع القرار بالعاصمة التركية أنقرة أن السعودية والإمارات تقفان خلف هجمات منظمة تعرضت لها الليرة التركية مؤخرًا من خلال مؤسسات مالية في لندن وأدى إلى هبوطها لمستويات قياسية أمام الدولار، بحسب تقارير تركية. وكانت العملة التركية واجهت سلسلة من الهجمات من المؤسسات المالية التي تتخذ من لندن مقرًا لها والتي شاركت في الشراء السريع للعملات الأجنبية بالليرة التركية، وهو ما دفع هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في البلاد إلى وضع حد أقصى لمبادلة العملة. والأربعاء الماضي، هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي لها على الإطلاق، وبلغت 7.26 ليرة لكل دولار أمريكي، في ظل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التركي المتوقف بفعل أزمة كورونا. وتأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه علاقات تركيا مع السعودية والإمارات توترًا ملموسًا على خلفية قضايا عدة بينها الأزمة الليبية وقضية سوريا وموضوع اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

