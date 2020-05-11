شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: مهدي المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم..شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مهدي المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم..شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: مهدي المشاط يشعر بالرعب والهلع وابو علي الحاكم يدرك ان الحرب لن تكون لصالحهم..شاهد العواضي وشبوخ البيضاء يركعون الحوثين ويحققون نصر ساحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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