شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر وقوات الشرعية تقتحم زنجبار..ولكن حدث مالم يكن في الحسبان وتدخل عسكري عاجل يقلب الموازين ويجعل هذا الطرف هو الخاسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر وقوات الشرعية تقتحم زنجبار..ولكن حدث مالم يكن في الحسبان وتدخل عسكري عاجل يقلب الموازين ويجعل هذا الطرف هو الخاسر

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