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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الرعب يجتاح كل الوزراء وكبار المسؤولين..فيروس كورونا القاتل يحصد قبل قليل اول مسؤول رفيع في الشرعية ( صورة + الاسم + المنصب )



أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، وفاة وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه والاختبارات الدكتور صالح الصوفي بمستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن(جنوب اليمن). ونعى وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس، الصوفي، قائلاً "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبقلوب مكلومة وحزينة ننعي زميلي ورفيقي في وزارة التربية والتعليم بعدن وفاة الشخصية التربوية والأكاديمية الرائدة الدكتور صالح ناصر الصوفي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه والاختبارات، والذي وافاه الأجل بهذا المرض الخبيث في مستشفى الجمهورية"، في إشارة واضحة لفيروس كورونا. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر وقوات الشرعية تقتحم زنجبار..ولكن حدث مالم يكن في الحسبان وتدخل عسكري عاجل يقلب الموازين ويجعل هذا الطرف هو الخاسر عاجل..الرعب يجتاح كل الوزراء وكبار المسؤولين..فيروس كورونا القاتل يحصد قبل قليل اول مسؤول رفيع في الشرعية ( صورة + الاسم + المنصب ) عاجل: الرئيس هادي يباغت عيدروس الزبيدي بضربة ساحقة قصمت ظهر الانتقالي واجبرته على الاستسلام ورفع الراية البيضاء..لن تصدق ماذا فعل هادي عاجل وفي غاية الخطورة..طارق عفاش يباغت الجميع ويخرج عن صمته ويثلج صدور كل ابناء الجنوب ويطلق هذا التهديد المرعب للرئيس هادي وجيش الشرعية عاجل:هل تذكرون قائد الحزام الامني الذي توعد الرئيس هادي بدفنه حيا اذا عاد للجنوب..شاهد المصير المرعب والكارثي الذي وقع له قبل قليل ( صورة + الاسم ) Advertisements عاجل:يحدث لأول مرة منذ تأسيس المجلس الانتقالي..اشهر اعلامي اماراتي يجعل فضيحة هاني بن بريك بجلاجل ويمسح بكرامته الارض، ويصفه بوصف غير جائز ومشين عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع بعرض مغري للشيخ ياسر العواضي وشيوخ البيضاء..شاهد رد الشيخ ياسر العواضي على العرض المغري الذي قدمه المشاط عاجل:ليس الميسري ولا الجبواني..الانتقالي يعلن قبل قليل جائزة نصف مليون درهم عدا ونقد لمن ياتيه براس هذا القيادي الجنوبي..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم ) عاجل..الرئيس هادي يصعق كل ابناء الجنوب ويكشف السر الخطير الذي يجعل الجنرال الاحمر وقادة الاصلاح يعارضون الانفصال ولا يرغبون بدولة مستقلة في الجنوب عاجل: سفير المملكة يصعق الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء بطلب صادم لم يخطر على بال احد..لن تصدق ماطلبه سفير المملكة من العواضي والشيوخ

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