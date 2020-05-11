شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الرئيس هادي يباغت عيدروس الزبيدي بضربة ساحقة قصمت ظهر الانتقالي واجبرته على الاستسلام ورفع الراية البيضاء..لن تصدق ماذا فعل هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الرئيس هادي يباغت عيدروس الزبيدي بضربة ساحقة قصمت ظهر الانتقالي واجبرته على الاستسلام ورفع الراية البيضاء..لن تصدق ماذا فعل هادي

تلقى المجلس الانتقالي ضربة مولمة وقاصمة من الرئيس هادي حيث اصدت الحكومة الشرعية توجيهاتها، الى وزير المالية ببدء التحقيق مع مدير مكتب المالية بعدن.

وقالت الحكومة في توجيه لها ان مدير مالية عدن تعامل مع كيان غير شرعي لتوريد اموال الشعب لمجموعة من الاشخاص اعتبروا انفسهم اوصياء على ابناء الجنوب.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل..الرئيس هادي يدق ساعة الصفر وقوات الشرعية تقتحم زنجبار..ولكن حدث مالم يكن في الحسبان وتدخل عسكري عاجل يقلب الموازين ويجعل هذا الطرف هو الخاسر

عاجل..الرعب يجتاح كل الوزراء وكبار المسؤولين..فيروس كورونا القاتل يحصد قبل قليل اول مسؤول رفيع في الشرعية ( صورة + الاسم + المنصب )

عاجل: الرئيس هادي يباغت عيدروس الزبيدي بضربة ساحقة قصمت ظهر الانتقالي واجبرته على الاستسلام ورفع الراية البيضاء..لن تصدق ماذا فعل هادي

عاجل وفي غاية الخطورة..طارق عفاش يباغت الجميع ويخرج عن صمته ويثلج صدور كل ابناء الجنوب ويطلق هذا التهديد المرعب للرئيس هادي وجيش الشرعية

عاجل:هل تذكرون قائد الحزام الامني الذي توعد الرئيس هادي بدفنه حيا اذا عاد للجنوب..شاهد المصير المرعب والكارثي الذي وقع له قبل قليل ( صورة + الاسم )

عاجل:يحدث لأول مرة منذ تأسيس المجلس الانتقالي..اشهر اعلامي اماراتي يجعل فضيحة هاني بن بريك بجلاجل ويمسح بكرامته الارض، ويصفه بوصف غير جائز ومشين

عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع بعرض مغري للشيخ ياسر العواضي وشيوخ البيضاء..شاهد رد الشيخ ياسر العواضي على العرض المغري الذي قدمه المشاط

Advertisements

عاجل:ليس الميسري ولا الجبواني..الانتقالي يعلن قبل قليل جائزة نصف مليون درهم عدا ونقد لمن ياتيه براس هذا القيادي الجنوبي..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم )

عاجل..الرئيس هادي يصعق كل ابناء الجنوب ويكشف السر الخطير الذي يجعل الجنرال الاحمر وقادة الاصلاح يعارضون الانفصال ولا يرغبون بدولة مستقلة في الجنوب

عاجل: سفير المملكة يصعق الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ البيضاء بطلب صادم لم يخطر على بال احد..لن تصدق ماطلبه سفير المملكة من العواضي والشيوخ



عاجل:عبد الملك الحوثي لايخشى التحالف ولا ياسر العواضي ..لكن كارثة حقيقية وقعت سببت له صدمة كبيرة لأنها ستقصم ظهره وتقلب الامور راسا على عقب

عاجل : السعودية تقلب الطاولة على راس الرئيس هادي وتقصم ظهره وتباغت الجميع يعمل صادم جعل عيدروس الزبيدي يطير فرحا..شاهد ماذا فعلت السعودية

ووجهت مذكرة اصدرها مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء انيس باحارثة باغلاق

كافةالحسابات في البنك الاهلي.

وجاء في المذكرة

الأخ / وزير المالية المحترم تحية طيبة ، ، ، الموضوع / فتح حسابات لدى البنك الأهلي تحت مسمى " الإدارة الذاتية للجنوب ".

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، والى قيام مدير عام مكتب المالية - عدن بالتوجيه الى مدير البنك الأهلي اليمني بفتح حسابات توريد لجميع الجهات الايرانية لصالح المجلس الانتقالي تحت مسمى " الإدارة الذاتية للجنوب تقضي التوجيهات باتخاذ الإجراءات التالية

1 - مخاطبة البنك الأهلي وبصورة عاجلة بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها تحت مسمى الإدارة الذاتية للجنوب " وتجميد السحب او التصرف في المبالغ التي تم ايداعها في هذه الحسابات

2 - إحالة مدير عام مكتب المالية عدن للنيابة العامة للتحقيق معه للتواطئ مع كيان غير قانوني ولا يحمل أي صفة رسمية.

3 - التعميم على جميع القطاعات والمصالح الايرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى " الإدارة الذاتية او اي جهة غير رسمية.

- موافاتنا بما يتم . . وتقبلوا تحياتنا.

انيس بن عوض باحارثة

مدير مكتب رئيس الوزراء