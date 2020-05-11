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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طارق عفاش يعلق على معارك أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
علق قائد المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، على المعارك التي تشهدها محافظة أبين بين ميليشيا الإصلاح، والقوات الجنوبية .
واكد طارق في تغريدة له بتويتر، ان ان عدن ليست بحاجة الى فرق اقتحام عسكرية .. مشيراً إلى أن عدن بحاجة إلى دعم وإغاثة ومعدات طبية وبحاجة إلى فرق طبية .
ومنيت ميليشيا الإصلاح، بهزيمة مذلة عقب محاولتها الهجوم على مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، فجر الإثنين، حيث تصدت لها القوات الجنوبية وأجبرتها على التراجع إلى مدينة شقرة حيث كانت تتمركز .
وأجمع مراقبون أن الهزيمة المذلة التي تلقتها الميليشيات الإخوانية في محافظة أبين جنوبي اليمن اليوم الثلاثاء، تعزز الآمال بشأن العودة إلى خريطة طريق تنفيذ اتفاق الرياض الذي يحظى فيه الجنوبيون بتمثيل متساو ويهدف إلى وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.
وتنسف هذه الهزيمة الاعتقاد الذي كان سائدا لدى الإخوان المسيطرين على الحكومة اليمنية الشرعية بأنهم قادرون على حسم المواجهة العسكرية بسهولة ضد قوات الانتقالي الجنوبي
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