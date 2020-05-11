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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هزيمة الإصلاح في شقرة تكشف مزاعمهم وتعزز فرص تنفيذ إتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أجمع مراقبون أن الهزيمة المذلة التي تلقتها الميليشيات الإخوانية في محافظة أبين جنوبي اليمن تعزز الآمال بشأن العودة إلى خريطة طريق تنفيذ اتفاق الرياض الذي يحظى فيه الجنوبيون بتمثيل متساو ويهدف إلى وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.
وتنسف هذه الهزيمة الاعتقاد الذي كان سائدا لدى الإخوان المسيطرين على الحكومة اليمنية الشرعية بأنهم قادرون على حسم المواجهة العسكرية بسهولة ضد قوات الانتقالي الجنوبي.
واستمدت الجماعة هذا الاعتقاد من أحداث شهر أغسطس الماضي حيث تقدمت القوات الإخوانية سريعا حتى دخلت مناطق من مدينة عدن بعد انسحابات متوالية من قوات الانتقالي التي سارعت لاحقا إلى استعادة المبادرة وطردت القوات المهاجمة.
وأدى هذا الاعتقاد إلى إصرار الإخوان المسيطرين على الحكومة اليمنية الشرعية على الحسم العسكري وامتناعهم عن المضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض بحسب محللين.
أما الآن فقد تبين لتلك الأطراف صعوبة الحسم العسكري وهو ما يعزز فرص العودة إلى طاولة الحوار والبدء من جديد في تنفيذ اتفاق الرياض الذي يحظى بقبول إقليمي ودولي واسع
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