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شطارة يكشف لماذا أعلن الإصلاح اليوم الحرب في شقرة ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

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شطارة يكشف لماذا أعلن الإصلاح اليوم الحرب في شقرة ؟

متابعات_ الخليج 365

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، سبب إعلان الإصلاح الحرب في شقرة بأبين في هذا اليوم تحديداً .

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وقال في تغريدة له بتويتر، "أرادوا بإعلانهم الحرب واقتحام عدن اليوم وفي الذكرى الثالثة لإعلان قيام المجلس الانتقالي الجنوبي  يوم ١١ مايو ٢٠١٧ ، أن يعطوا رسالة انهم سينهون الانتقالي في ذكرى إعلانه" .

 

وأضاف "نقول لهم الانتقالي هو إرادة شعب لم ولن تكسروها .. فالذي أعاد لكم شرعيتكم في ٢٠١٥ قادر على انتزاعها في ٢٠٢٠"

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