شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:يحدث لأول مرة منذ تأسيس المجلس الانتقالي..اشهر اعلامي اماراتي يجعل فضيحة هاني بن بريك بجلاجل ويمسح بكرامته الارض، ويصفه بوصف غير جائز ومشين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:يحدث لأول مرة منذ تأسيس المجلس الانتقالي..اشهر اعلامي اماراتي يجعل فضيحة هاني بن بريك بجلاجل ويمسح بكرامته الارض، ويصفه بوصف غير جائز ومشين 2020/05/11 الساعة 08:30 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:يحدث لأول مرة منذ تأسيس المجلس الانتقالي..اشهر اعلامي اماراتي يجعل فضيحة هاني بن بريك بجلاجل ويمسح بكرامته الارض، ويصفه بوصف غير جائز ومشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.