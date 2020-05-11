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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع بعرض مغري للشيخ ياسر العواضي وشيوخ البيضاء..شاهد الشيخ ياسر العواضي على العرض المغري الذي قدمه المشاط

قالت مصادر اعلامية في العاصمة صنعاء ان رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط اعلن استعداده التام للوصول الى البيضاء وتقبيل راس الشيخ ياسر العواضي .

فيما قالت مصادر اخرى ان المشاط قد وصل فعلا الى البيضاء على راس وفدي حوثي كبير بهدف تهدئة الوضع والوصول الى حل يرضي الجميع.

واضافت المصادر ان المشاط اعلن ان اليمنيين لن يوجهون السلاح لصدور بعضهم البعض وقال " هناك ضحية وهناك مجرم وعلينا جميعا القبض على الفاعل وتقديمه للعقاب لأن هذا هو العدل الذي يريده الله من حكام الارض.

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ولفتت المصادر الى ان وساطة المشاط جاءت بعد ان اعلن الشيخ ياسر العواضي انه يدين العدوان ( التحالف ).



واشارت تلك المصادر الى ان ياسر العواضي ادان العدوان ليس لانه مع الحوثي ، ولكن لانه يعلم جيدا ان عدم اعلانه هذا الامر سيؤثر على سير المواجهات في حال اندلاع الحرب مع الحوثيين ، فهم يستغلون عواطف الناس ويتهمون الاخرين بالخيانة والاسترزاق على حساب دماء اليمنيين.