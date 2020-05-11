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هادي يعزي في وفاة الدكتور صالح ناصر الصوفي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

هادي يعزي في وفاة الدكتور صالح ناصر الصوفي

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى احمد صالح الصوفي وأسرته الكريمة وكافة آل الصوفي وذلك في وفاة والده الشخصية الوطنية والأكاديمية الدكتور صالح ناصر الصوفي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

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وأشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية وادواره الاجتماعية والقيادية التي تبوأها خلال مسيرة حياته الحافلة بالتضحية والإيثار والعطاء.. لافتاً الى ان الفقيد الصوفي جسد مثال الوطني المخلص في عمله وخدمة وطنه ومجتمعه من خلال عمله في وزارة التربية والتعليم واستاذ بجامعة عدن.

 

وعبر الرئيس ،عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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