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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. الكشف عن 3 إصابات بفيروس كورونا بمدينة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من محافظة عدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأوضح الناطق باسم بالمكتب انه تم اخذ عينات للحالات وفحصها وثبت اصابتها بالفيروس، وقد تم اخذهم الى المركز العلاجي بسيئون وهم في حالة صحية مستقرة.
الى ذلك اقرت السلطة المحلية اغلاق منطقة الغرفة كاملة لمدة أسبوعين و حصر المخالطين ومتابعتهم يوميا من قبل فرق الاستجابة.
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