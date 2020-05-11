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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
تعز - الخليج 365
أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في محافظة تعز، الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدة بوباء كورونا في المحافظة.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة أحمد منصور إن لجنة الطوارئ سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا في تعز بعد إجراء فحصوات على حالتي اشتباه تبين إصابتهما بالفيروس.
وأوضح منصور أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في تعز بلغت حتى اليوم الأحد، 10 مايو، أربع حالات بينها حالة وفاة.
وأكد أن عدد الحالات المُخالطة لحالات الإصابة بلغت 11 حالة، وضعت جميعها تحت الحجر الصحي المنزلي.
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