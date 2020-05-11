شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن حقيقة ضبط مراسل قناة العربية محمد العرب بإحدى نقاط مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت إدارة شرطة مأرب، عن حقيقة الخبر الذي تم نشره بعدة مواقع إخبارية، وكذلك من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان" ضبط مراسل قناة العربية محمد العرب في أحدى النقاط الأمنية بمأرب"، غير صحيح ولا أساس له من الصحة.



ودعت شرطة مأرب تلك المواقع الإخبارية، والناشطين، إلى تحري المصداقية في نقل الخبر والتواصل مع إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للتأكد من صحة الأخبار الأمنية التي يتم تداولها دون مصدر رسمي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.