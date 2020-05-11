تقييم الحوادث يكشف عن الحقيقة ويرد على مزاعم استهداف التحالف لمناطق مدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

عدن - الخليج 365

كشف فريق تقييم الحوادث في اليمن حقيقة استهداف التحالف لمواقع مدنية وقاربي صيد.



حيث فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، عبر بيان، اليوم الإثنين، ادعاءات باستهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية مواقع مدنية وقاربي صيد في اليمن.

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وتضمن البيان ردا على تصريح لمنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن عام 2019، زعم فيه أن ثلاث هجمات استهدفت خلال شهر (سوق الرقو) في صعدة، وأدت إلى مقتل العشرات، إضافة إلى استهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر، ومنزل بمنطقة محديدية بمديرية باقم.

وجاء في البيان: "قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الهجوم على سوق الرقو، وخلص الفريق إلى أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري، عبارة عن (تجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة)، في مديرية باقم بمحافظة الجوف، ويبعد مسافة 35 كم عن سوق الرقو، محل الادعاء".

وأضاف البيان، أن الفريق توصل أيضا إلى أن التحالف هاجم "هدفين عسكريين (مصدر نيران) أحدهما في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، ويبعد مسافة 16 كم عن سوق الرقو محل الادعاء، والآخر في مديرية منبه بالمحافظة، ويبعد مسافة 9.5 كم عن سوق الرقو".

وأوضح البيان، أن الفريق المشترك خلص إلى أن المزاعم، سواء المتعلقة باستهداف التحالف المساند للحكومة الشرعية سوق الرقو، أو الحوادث الأخرى، "لا أساس لها