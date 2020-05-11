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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في إب وحالة وفاة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
إب - الخليج 365
أكدت مصادر طبية تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا في محافظة إب، ونقلهم الى مركز العزل الصحي في مستشفى جبلة جنوب غرب مدينة إب.
وتحدثت المصادر، عن تسجيل حالة وفاة جديدة يعتقد أنها مصابة بوباء فيروس كورونا في مستشفى جبلة وسط تكتيم المليشيا ورفضها الإفصاح عن وجود حالات مصابة بوباء كورونا في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
ودعت المصادر الطبية المواطنين في محافظة إب، لأخذ الحيطة والحذر وتطبيق التباعد الإجتماعي والإلتزام بالبقاء في المنازل ويحملون المليشيا الحوثية تبعات الإخفاء وانتشار الوباء
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