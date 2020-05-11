شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالوثيقة.. وزارة التربية بالشرعية تقرر إنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة الشرعية إنهاء العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م، وذلك نظراً للوضع الراهن التي تعيشه البلد بسبب تفشي جائحة كورونا..



وذكرت الوزارة في تعميم لها أنه بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة بقسميها فإنه في حالة استمرار الجائحة حتى موعد الاختبارات المقررة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٠م فانه سيتم احتساب المعدل التراكمي وضربه في اثنين.

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