مليشيا الإخوان تتكبد خسائر بالأرواح والعتاد خلال إحباط هجوم بأبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
أبين - الخليج 365
تكبدت مليشيا الإخوان خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال إحباط هجوم على مناطق بمحافظة أبين، جنوب اليمن.
وفي التفاصيل، أحبطت قوات الحزام الأمني والصاعقة، هجوماً شنته مليشيات الإخوان على بلدة الشيخ سالم بأبين شمال شرق عدن، اليوم الإثنين.
ونقل موقع 24 عن قيادات ميدانية قولها، إن مليشيات الإخوان شنت فجراً هجوماً للتقدم نحو زنجبار العاصمة الإقليمية لأبين، إلا أن القوات الجنوبية تمكنت من التصدي لها، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأعلن العميد خالد العبد الشعوي ركن التوجيه المعنوي للواء الثامن صاعقة "تكبيد المليشيات القادمة من مأرب خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وأكد سقوط أسرى في قبضة القوات الجنوبية، مؤكداً ان معركة اجتثاث الإرهاب قد بدأت.
وكشفت مصادر عسكرية مقتل قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي شارك في الهجوم الذي شنته مليشيات الإخوان على بلدة الشيخ سالم
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