هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تدشن المسابقة الرمضانية الأولى في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

ضمن البرامج الرمضانية لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي تم تدشن المسابقة الرمضانية الاولى في الساحل الغربي وتشمل جميع مديريات الساحل الغربي المحررة.



وتستهدف هذه المسابقة حفظة القرآن الكريم وعلومة من ابناء الساحل تكريماً وتشجيعا لهم.

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وقد تم تدشين المرحلة الاولى من هذه المسابقة بمديرتي حيس والخوخة التابعتين لمحافظة الحديدة الساحلية بحضور مندوب الهلال الاحمر الإماراتي ” حسن النهدي ” و “ابراهيم اجعش” مدير عام مكتب التربية بالمحافظة و اعضاء السلطة المحلية وعدد من المشائخ والاعيان والتربويون.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الهلال الرمضانية السنوية التى تتمثل في توزيع المير الرمضاني ووجبات افطار الصائم للاسر الفقيرة والمعسرة والمحتاجين والنازحين ، يضاف اليها تشجيع حفظة كتاب الله عن طريق هذه المسابقات وتقديم الجوائز التحفيزية، وتعتبر هذه المسابقة الاولى من نوعها في الساحل الغربي.

وفي تصريح خاص للنهدي مندوب الهلال قال فيه ” ان هذه المبادرة تأتي ضمن مشاريع الهلال الرمضانية التى يتم فيها استقبال عدد من حفظة كتاب الله في المديريات المحررة، وسيتم استهداف مائة حافظ وحافظة وستستمر المسابقة في الشهر الفضيل ” كما اكد “ابراهيم اجعش ” ان دعم الهلال مستمر في كل المجالات ومن ضمنها هذه المسابقة التى تستمر في مديرية الخوخة لمدة ستة ايام مقسمة الى فئات حسب اجزاء القرآن ابتداء من سبعة اجزاء حتى المصحف كاملا”.

عدد من حفظة القرآن عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذه البادرة التى حفزتهم واعطتهم دافع قوي لمواصلة حفظ وتلاوة القرآن الكريم وعلومة ، وتوجهوا بالشكر لهيئة الهلال الاحمر التى دعمت وساهمت من اجل انجاح هذا المشروع الرمضاني الذي يجسد روحانية الشهر الفضيل.