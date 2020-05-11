العمالقة تنفذ حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة بمديريتين بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 عدن - الخليج 365 نفذت الفرق التابعة لألوية العمالقة حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة في احياء مديريتي المنصورة والشيخ عثمان بالعاصمة عدن بإشراف من مدير الرقابة والتفتيش لقوات العمالقة العقيد غانم احمد غانم.

Advertisements وقامت الفرق بالرش الضبابي في المنطقة الصناعية في الدرين والورش الهندسية وكذا الأحياء السكنية وأماكن متفرقة من حي عبدالقوي وحي عبدالعزيز بمديريتي الشيخ عثمان والمنصورة. وتقوم فرق أخرى تابعة للعمالقة بحملات نظافة واسعة لرفع مخلفات القمامة في مناطق مختلفة من العاصمة عدن بالإضافة إلى توزيع مياه الشرب للمواطنين وإصلاح شبكة الصرف الصحي. هذا وكان القائد العام لالوية العمالقة العميد علي سالم الحسني قد وجه بتقديم كافة أنواع الدعم للمتضررين من كارثة السيول التي شهدتها مدينة عدن وتسببت بأضرار بشرية ومادية لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

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