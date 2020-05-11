ألوية العمالقة تنتشل سيارات المواطنين التي دفنتها السيول وتفتح الطريق في أحياء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

تمكنت ألوية العمالقة من إنتشال سيارات المواطنين التي دفنتها السيول أمام منازلهم، وفتح الطريق في حي الزيتون بمدينة القلوعة في العاصمة عدن.



كما قامت الفرق برفع أكوام الأتربة والمخلفات من أمام منازل المواطنين في جبل كالتكس بمنطقة القلوعة والتي حاصرت المنازل لأسابيع، وفتح الطرق المؤدية إلى حي الزيتون السكني، مستخدمة الشيولات وآليات النقل ( القلّابات ).

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وبعد أن أكملت أعمالها في مدينة القلوعة، توجهت آليات ومعدات العمالقة إلى مديرية التواهي لتنفيذ أعمالها برفع مخلفات السيول والأمطار التي ألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة هناك.

وأعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة بقيام ألوية العمالقة بمساعدتهم وإنقاذهم من حصار مخلفات كارثة السيول والأمطار التي حاصرت منازلهم لعدة أسابيع، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة ألوية العمالقة على الجهود المبذولة لإنتشال عدن من وضعها الكارثي.

هذا وكان القائد العام لقوات ألوية العمالقة العميد / علي سالم الحسني، قد وجه في وقت سابق بتقديم المساعدات ومد يد العون لإنقاذ المواطنين المتضررين من كارثة السيول والأمطار في العاصمة عدن، وبدأت ألوية العمالقة تنفيذ أعمالها بإشراف مباشر من العقيد / هائل عبدالعزيز نائب القائد العام لألوية العمالقة للشؤون المالية والإدارية