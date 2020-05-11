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المشتركة تصد هجوما للمليشيا على الدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

المشتركة تصد هجوما للمليشيا على الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بعد إحباط محاولة تسلل سابقة للمليشيات في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات شرق الدريهمي، بعد أن خاضوا معها اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة.

 

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 وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ من تبقى من عناصر الحوثيين بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة والإنكسار.

 

 

 هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة تصعيدها العسكري ضد المدنيين ومواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق ومديريات جنوب الحديدة، مواصلة لخروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، في تحدٍّ سافر منها للمواثيق والمعاهدات الدولية

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