توجيهات وزارية باتخاذ اجراءات لإنهاء العام الدراسي 2019-2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

الخليج 365 - عدن

وجه وزير التربية والتعليم، احمد حامد لملس، باجراءات لانهاء العام الدراسي 2019/2020.



وفي ما يلي نص البيان كما ورد:

إلى دولة الاخ رئيس مجلس الوزراء د.معین عبدالملك سعيد

معالي الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ د.سالم أحمد الخنبشي

تحية طيبة وبعد

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إشارة إلى الموضوع اعلاه ونظرا الوضع الراهن الذي تعيشه البلد من تفشي جائحة كورونا و حرصا منا على مستقبل أبنائنا الطلاب و بناتنا و مراعاة لما يعيشوه من قلق حيال مستقبلهم التعليمي و استجابة للدعوات ومناشدات أهالي الطلاب والطالبات في ظل هذه الظروف العصيبة، وعليه

تری وزارة التربية والتعليم ما يلي:

1. الصفوف من الأول اساسي وحتى الثاني ثانوي :

تفويض وزارة التربية والتعليم بتاخذ الإجراءات التي من شانها إنهاء العام الدراسي 2020/2019 وذلك باحتساب نتائج الفصل الدراسي الأول وضربها في اثنين 2.

2. امتحانات الثانوية العامة بقسميها :

في حالة استمرار الجائحة حتى موعد الاختبارات المقررة بتاريخ 28 يونيو 2020 م، فإنه سيتم احتساب المعدل التراكمي وضربه في اثنين