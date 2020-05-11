شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر قراراً بشأن كهرباء ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر محافظ حضرموت، فرج البحسني، القرار رقم "109" لسنة 2020م، بشأن تشكيل مجلس إدارة كهرباء منطقة ساحل حضرموت.

وقضت المادة الأولى منه بتشكيل المجلس من التالية أسمائهم : وكيل المحافظة للشؤون الفنية – رئيساً مدير عام كهرباء ساحل حضرموت – عضواً مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت – عضواً Advertisements مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت – عضواً مدير عام محطات التوليد بساحل حضرموت – عضواً مدير عام محطات التوليد بساحل حضرموت – عضواً رئيس مركز العمليات المشتركة – عضواً المهندس حسن عبود العمودي – عضواً. وقضت المادة الثانية من القرار، بأن يتولى المجلس إدارة سير العمل بمؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استقرار واستمرار منظومة الكهرباء ومتابعة إقامة محطة 100 ميقاواط بضبة "بترومسيلة" مع متابعة تنفيذ مخرجات دراسة 2040م المعدّة من قبل شركة "فشتنر" الألمانية والاستعانة بمن يرونه مناسباً في الجوانب الفنية.

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