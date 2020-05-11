الانتقالي يقر مشروعي لجنة الإدارة الذاتية واللجنة الاقتصادية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مساء الأحد، اجتماعاً طارئاً، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، وبحضور رؤساء اللجان المتخصصة للإدارة الذاتية.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها مشروع اللائحة التنظيمية للإدارة الذاتية للجنوب، وكذا مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الاقتصادية للإدارة الذاتية. Advertisements وتضمن المشروعان آليات عمل واختصاصات وصلاحيات اللجنتين والأحكام المنظمة لعملهما. وبعد نقاش مستفيض صادقت الهيئة على مشروعي اللائحتين مع التوصية باستيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء. وكلفت هيئة الرئاسة لجنة الإدارة الذاتية بمباشرة العمل باللائحتين والعمل بأحاكامهما. كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة الوطنية الجنوبية، ووجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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