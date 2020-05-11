التثقيف والإعلام الصحي بالمهرة يدشن الحملة التوعوية الميدانية للوقائة من الحميات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الحملة التوعوية الميدانية والتثقيف الجماهيري للوقائة فيروس كورونا والحميات في عموم مديريات محافظة المهرة.



وتستهدف الحملة، التي ستستمر حتى (7) أيام الأحياء السكنية والأسواق العامة والمواقع الموبؤه بحمى الضنك والتجمعات التي يتكاثر فيها البعوض الناقل للمرض.

Advertisements

وقال مدير التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة بالمحافظة الأستاذ أمين حسن أحمد إن منسقي التثقيف الصحي بالمديريات سوف يقومون بنشر الملصقات والنشرات التوعوية في الأحياء والتجمعات والأسواق العامة وجميع المرافق الصحية وتثقيف المواطنين من خلال الأرشادات التوعوية عبر الإذاعة المتحركة.

وأشار أمين حسن، إلى أهمية دور المجتمع في التوعية والتثقيف في أوساط المجتمع وتعريفة بطرق الوقاية من فيروس كورونا وحمى الضنك الفيروسي والإهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية وكيفية التخلص من البؤر ومسببات تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك الذي ظهر مؤخراً في عدد من مديريات المحافظة.

وشكـر مدير التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة، أمين حسن أحمد، السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة على دعمهم المتواصل و مساهمتهم فعّالة في أنجاح الحملة ، مثمناً جهود ودور منسقي التثقيف بالمديريات في عملية التوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة فيروس كورونا وحمى الضنك وأخذ الإحتياطات والإجراءات الإحترازية لمكافحته.

ودعاء أمين حسن، كافة المواطنين إلى إتباع النصائح والأرشادات الوقائية الصحية وكيفية التخلص من البؤر ومسببات تكاثر البعوض الناقل للحد من أنتشار حمى الملاريا والضنك ولتجنب مخاطر فيروس كورونا المستجد