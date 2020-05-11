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اختتام حملة النظافة الشاملة لعدد من الاحياء والطرقات بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

اختتام حملة النظافة الشاملة لعدد من الاحياء والطرقات بعدن

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن حملة النظافة الشاملة التي نفذها إئتلاف عدن للإغاثة ،ضمن الخطة الطارئة لإغاثة منكوبي السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها عدد من مديريات محافظة عدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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واستهدفت الحملة على مدى اسبوعين ، عملية رش ضبابي لعدد من الاحياء والطرقات وتصفية ممرات تصريف مياه الأمطار ورفع وازاحة المخلفات التي خلفتها السيول في الطرقات في مديرية صيرة.

 

 

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