شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام حملة النظافة الشاملة لعدد من الاحياء والطرقات بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن حملة النظافة الشاملة التي نفذها إئتلاف عدن للإغاثة ،ضمن الخطة الطارئة لإغاثة منكوبي السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها عدد من مديريات محافظة عدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements واستهدفت الحملة على مدى اسبوعين ، عملية رش ضبابي لعدد من الاحياء والطرقات وتصفية ممرات تصريف مياه الأمطار ورفع وازاحة المخلفات التي خلفتها السيول في الطرقات في مديرية صيرة.

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