شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ بتعز تعلن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة تعز الاحد، تسجيل اصابتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس بالمحافظة الى اربع حالات توفي منها حالة واحدة.



وأوضح الناطق الرسمي للجنة الدكتور احمد منصور، بأنه تم اكتشاف ،اليوم، حالتين مصابة بفيروس كورونا في المحافظة..مشيراً الى انه تم نقل الحالتين الى مركز العزل..لافتاً الى ان عدد الحالات المخالطة تحت الحجر المنزلي بلغت ١١ حالة وتحت ملاحظة واشراف فريق الاستجابة.

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