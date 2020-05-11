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تدشين صرف المرحلة الثالثة لمرتبات اسر شهداء إقليم عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

تدشين صرف المرحلة الثالثة لمرتبات اسر شهداء إقليم عدن

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة،المرحلة الثالثة من صرف مرتبات اسر الشهداء لمحافظات عدن لحج ابين الضالع، وفقا لوكالة سبأ الشرعية

 

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وخلال التدشين اوضح النوبة بان عدد المستفيدين من المرحلة الثالثة بلغ ألف و٤٠٧شهيدا..مؤكدًا أن عملية الصرف تاتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتقديراً لأسر الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن واستقرار الوطن.

 

وأشار إلى ان اجمالي الملفات التي تم استكمال شروطها مرتبات أساسية بلغت ٦ الف و٥٠٠ ملف.

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