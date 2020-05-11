شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة الإخبارية السعودية تقع بخطأ فادح وفضيحة غير مسبوق.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقعت قناة “الإخبارية” السعودية في خطأ مهني فادح تسبب في فضيحة كبيرة لها، عقب نقلها تقريراً عن صحيفة عالمية ادعت بأنه حول العمال في قطر

زاعمة أنهم باتوا مشردين ومتسولين، ليتضح بعد ذلك أن تقرير الصحيفة في الأساس حول العمال بالسعودية.

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وقالت القناة السعودية التي تدار من داخل الديوان إن صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على أوضاع العمال الأجانب في قطر، في ظل انعدام العمل والمال وأي فرص للحياة.

وتابعت القناة السعودية في حديثها: “اضطروا للتسول للحصول على الغذاء مع التداعيات الاقتصادية لكوفيد19 والاستغناء عن آلاف العمال، الظروف غير الصحية لعيش هؤلاء أدت لانتشار الإصابة بالفيروس في أوساطهم، فلماذا لا تقدم لهم الدولة لهم المساعدة في حين أنها ترسل مساعداتها المالية الكبيرة لدول العالم، لماذا يغيب الواجب الإنساني في هكذا ظرف”.

ولكن الحقيقة بأن التقرير الذي بثته الصحيفة البريطانية تحدث عن وضع العمال في السعودية وليس في قطر، وأن كل الحديث التي تكلمت به القناة السعودية عن قطر، هو بالأساس عن السعودية.

ونشر أحد الحسابات الشهيرة عبر تويتر مقطع الفيديو المقتطف من بث القناة السعودية وعلّق ما نصّه: “الفبركات جعلتهم أضحوكات، غباء الإعلام السعودي ولا يزال استحمارهم لشعبهم، قناة الإخبارية السعودية تعرض تقرير عن العمال في السعودية على أنه في دولة قطر”.