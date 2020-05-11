أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 11 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

التحالف يقصف مواقع للمليشيا غربي مأرب وسقوط قتلى وجرحى الإثنين 11 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/478947/ لجنة الطوارئ تعلن عدن مدينة منكوبة بعد تفشي كورونا https://www.elyamnelaraby.com/478958/ قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في اليتمة بالجوف Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/478965/ مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/478966/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/478972/ البحسني يلتقي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/478988/ 5 حالات مصابة بكورونا في وادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/478993/

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