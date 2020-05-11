شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 حالات مصابة بكورونا في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 الخليج 365 - سيئون كشفت مصادر محلية يوم أمس، وجود خمس حالات مصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة في مدينة الغرفة مديرية سيئون.

Advertisements وقالت المصادر إث منافذ المدينة تم إغلاقها، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المنافذ وفي المستشفيات والمراكز الصحية. وأضافت المصادر نقلا عن وكيل الوادي عصام الكثيري، أن قرار الحظر جاء وفق تقارير طبية، تؤكد التشديد على اغلاق منافذ المدينة وأخذ الاحتياطات اللازمة داخل المدن والمرافق الصحية مع الالتزام بالترصد الصحي ومتابعة أي جديد أو حالات مشتبهة، والاهتمام.بالجوانب الوقائية والاحترازية.

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