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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يلتقي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى محافظ حضرموت، فرج البحسني، السبت، بمكتبه بالمكلا، قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت.
واطلع البحسني، خلال اللقاء على الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن جهود السلطات المحلية لمجابهة وباء فايروس كورونا "كوفيد 19".
وتقدم المحافظ بالشكر لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على ما قدموه من دعم للمستشفيات ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.
وتطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات التي تهم الصالح العام بالمحافظة، وذلك ضمن المشاورات والمباحثات حول الإدارة المثلى لتحصيل الموارد، وتعزيز الرقابة عليها بمشاركة الجميع.
من جانبه، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت أعمال الشغب في مدينه المكلا واعتبر من يغذيها عناصر معادية للمحافظة وقيادتها.
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