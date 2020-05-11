البحسني يلتقي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت، فرج البحسني، السبت، بمكتبه بالمكلا، قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت.



واطلع البحسني، خلال اللقاء على الدعم المقدم من المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن جهود السلطات المحلية لمجابهة وباء فايروس كورونا "كوفيد 19".

Advertisements

وتقدم المحافظ بالشكر لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على ما قدموه من دعم للمستشفيات ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.

وتطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات التي تهم الصالح العام بالمحافظة، وذلك ضمن المشاورات والمباحثات حول الإدارة المثلى لتحصيل الموارد، وتعزيز الرقابة عليها بمشاركة الجميع.

من جانبه، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت أعمال الشغب في مدينه المكلا واعتبر من يغذيها عناصر معادية للمحافظة وقيادتها.